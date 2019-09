Ex-patiënten van kliniek Sint-Jozef doen hun verhaal in de bib met ‘De Bovenkamer’ Sam Vanacker

12u28 0 Pittem Tussen 3 september en 5 oktober kunnen bezoekers van de bibliotheek van Pittem dankzij het project ‘De Bovenkamer’ kennis maken met verhalen van vier mensen met een verleden in de geestelijke gezondheidszorg.

De Bovenkamer is een audio-installatie die luisteraars een idee geeft van de bovenkamers van vier ex-patiënten uit de geestelijke gezondheidszorg. Vier mensen vertellen elk een kort verhaal. Die verhalen werden opgenomen en zijn te beluisteren in de bib via een tablet en een koptelefoon. Elk van de bovenkamers vertelt iets over de moeizame persoonlijke zoektocht naar geluk. De verhalen, die niet langer dan vijf minuten duren, kunnen beluisterd worden in een aangepaste, rustige setting.

De Bovenkamer is een realisatie van ARhus Roeselare, Kliniek Sint-Jozef Pittem, Bib Pittem, Netwerk Geestelijke Gezondheid en De Spil. De aankleding van de setting werd verzorgd door Erfgoedcel Brugge.