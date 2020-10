Erfgoedwandeling rond Ferdinand Verbiest heeft voortaan ook kindvriendelijke versie Sam Vanacker

06 oktober 2020

16u49 0 Pittem De interactieve erfgoedwandeling ‘Astronoom van de Keizer’, De interactieve erfgoedwandeling ‘Astronoom van de Keizer’, die in juni 2019 gelanceerd werd in Pittem , heeft nu ook een juniorversie. Nog nieuw is dat de bibliotheek van Pittem voortaan ook bordspellen uitleent.

“De wandeling neemt kinderen tussen 8 en 12 jaar mee doorheen het centrum van Pittem. Dankzij de foto’s en teksten op de app leren ze over het leven van Ferdinand Verbiest en ontdekken ze ook enkele markante huizen in het centrum”, aldus bibliothecaris Patrick Vanden Berghe. “Zo krijgen ze een andere kijk op de gemeente.” De erfgoedwandeling ‘Astronoom van de keizer: juniorwandeling’ kan gratis bekeken en gedownload worden op de Erfgoedapp van Faro. Een tweede nieuwigheid vanuit de bibliotheek is dat je er nu ook gezelschapsspelen kunt ontlenen. “We hebben 20 spellen in het aanbod”, aldus Vanden Berghe. “Elk spel kan gedurende vier weken ontleend worden en op elk gezelschapsspel staat ook een qr-tag waar een instructiefilmpje achter zit.”