Egems viergeslacht in vrouwelijke lijn dankzij kleine Fran Sam Vanacker

16 september 2020

14u28 0 Pittem In Egem heeft de geboorte van de kleine Fran Afschrift voor een nieuw viergeslacht gezorgd in haar familie aan moederskant.

Fran werd geboren op 10 juni. Voor overgrootmoeder Yvonne Laevens (92) is het al de vierde keer dat er een viergeslacht in vrouwelijke lijn is. Nog opmerkelijk is dat het nieuwe viergeslacht zuiver Egems is, want zowel Yvonne, haar dochter Bea Vandecaveye (55) en haar dochter Nele Persyn (27) wonen in Egem. “We zijn heel trots op Fran en het nieuwe viergeslacht”, zegt Bea. “We zijn uiteraard al bij oma langs geweest met de nieuwe aanwinst. Oorspronkelijk was er een babyborrel gepland, maar helaas is dat door corona nog niet kunnen doorgaan. In de plaats daarvan heeft mijn dochter beslist om de doop wat te vervroegen, al zal dat weliswaar in beperkte kring plaatsvinden.”