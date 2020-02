Egems Gemengd Koor zoekt dirigent Sam Vanacker

10 februari 2020

12u33 0 Pittem Het Egems Gemengd Koor is op zoek naar een nieuwe dirigent.

Het kleine Egemse kerkkoor werd liefst twintig jaar geleid door Mieke De Meyer, een ervaren dirigente die ook bij ensembles in Lichtervelde en Tielt werkt, maar zij heeft ondertussen de vereniging verlaten. Het koor, dat ongeveer twintig leden telt en vooral kerkelijke diensten opluistert, is sindsdien op zoek naar een vervanger. Ook nieuwe koorleden zijn welkom. Kandidaat dirigenten of -koorleden kunnen een mailtje sturen naar andrea.hollevoet@telenet.be.