Egems Gemengd koor zet Ivonne (89) in de bloemetjes voor 55 jaar lidmaatschap Sam Vanacker

03 september 2019

Het Egems Gemengd Koor zette onlangs twee bijzonder verdienstelijke leden in de kijker. Enerzijds werd Mieke De Meyer gehuldigd omdat ze welgeteld twintig jaar dirigente is van het koor. Anderzijds werd ook koorlid Ivonne Warnez (89) gehuldigd voor liefst vijfenvijftig jaar lidmaatschap.

Ivonne was twee jaar voorzitter in 1982-1983 en versleet vier dirigenten. “Het is heel mooi geweest, maar ik denk toch stilletjes aan stoppen”, vertelt het oudste koorlid van het Egems Gemengd Koor. “Volgend jaar ben ik per slot van rekening negentig. Maar we zien wel hoe het loopt.” Mieke en Ivonne werden in de bloemetjes gezet door voorzitster Andrea Hollevoet.