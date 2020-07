Egem dreigt uit de boot te vallen bij nieuw vervoersplan Sam Vanacker

14 juli 2020

12u03 0 Pittem De Pittemse deelgemeente Egem dreigt bij De Pittemse deelgemeente Egem dreigt bij de uitrol van de nieuwe vervoersregio’s moeilijker bereikbaar te worden omdat de belbus wegvalt en buslijnen 80 S, 82 en 73 geschrapt of aangepast worden. Het gemeentebestuur van Pittem hoopt dat er alternatieven uit de bus komen.

De vervoersregio Roeselare, waartoe Pittem behoort, heeft de krijtlijnen van het nieuwe openbare vervoersplan vastgelegd. Sommige verbindingen worden beter, maar dat is niet overal het geval. Het gemeentebestuur van Pittem keurde het plan maandagavond goed, maar had wel enkele bedenkingen. “We betreuren dat lijn 80 S geschrapt wordt. Ook het feit dat lijn 73 vervangen wordt door lijn 82 en stopt in Ardooie in de plaats van verder te rijden tot aan het station van Lichtervelde, zoals vroeger, is te betreuren. Lijn 82 zal bovendien slechts op schooldagen rijden en dan nog alleen ’s morgens en ’s avonds.”

“We zijn ook misnoegd dat de verbinding tussen Egem en Tielt eerder beperkt uitgebouwd wordt. Door het wegvallen van de belbus zullen de inwoners van Egem slechter bediend worden. Egem heeft vooral een oudere bevolking, maar op korte termijn komen er wel tachtig nieuwe woningen bij. In Pittem komen er op termijn 280 woningen bij. We pleiten ervoor dat extra middelen aangewend worden om de verbinding Egem-Pittem-Tielt verder uit te bouwen en benadrukken dat er naar een alternatief moet gezocht worden om ook overdag openbaar vervoer in te leggen in Egem.”

Het vervoersplan zou in december 2021 uitgerold worden.

