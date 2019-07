Eerste Soirée Congé heeft weergoden mee Sam Vanacker

12 juli 2019

19u42 0 Pittem De Zotte Zeven hebben kosten noch moeite gespaard om van de allereerste editie van de zomerse pop-upbar Soirée Congé een succes te maken. Hoeve Goed ter Deurhout in de Meulebekestraat wordt 24 uur lang omgetoverd tot een bijzonder feeërieke feestlocatie. Straks wordt er ongetwijfeld nog een stevig feestje gebouwd met dj Monsieur B.

Het organiserende comité beloofde een bohémien-look en in die opzet zijn ze wonderwel geslaagd. Met dank aan enkele gulle sponsors werd de binnenplaats van de hoeve helemaal ingericht tot een pop-upbar. Soirée Congée bestaat uit een loungehoekje, een plaza met een foodtruck, een uit de kluiten gewassen toog en een groot podium, terwijl nagenoeg overal gezellige sfeerverlichting en decoratie voorzien is. De bar moet geenszins onderdoen voor zomerbars in buurgemeenten die wekenlang open blijven. Al is Soirée Congé na amper 24 uur al terug gedaan.

“We zijn toch zeker een week bezig geweest aan de opbouw”, zegt Dries Debever van de Zotte Zeven. “Ergens is het inderdaad spijtig dat de bar maar voor een avond open is, maar al van in het begin hadden we gezegd dat we de evenementen en de horeca in Pittem geen stokken in de wielen willen steken en daar houden we ons aan. Het was de bedoeling om mensen te lokken die hier samen de congéperiode zouden kunnen inzetten en daar zijn we toch redelijk in geslaagd. Het weer was even afwachten, maar de weergoden zijn ons uiteindelijk toch gunstig gezind en straks komt Laurent Bettens, oftewel dj Monsieur B hier nog voor een stevig feestje zorgen.”