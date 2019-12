Eerste kersthappening van Bergcomité en Leefbaar Pittem strikt meteen veertien standhouders Sam Vanacker

13u30 2 Pittem Het Bergcomité en het actiecomité Leefbaar Pittem slaan de handen in elkaar voor een eerste kersthappening op 22 december. De Pittemse kerstmarkt belooft een succes te worden, want er sprongen veertien lokale verenigingen en handelaars op de kar.

De leden van het Bergcomité en van Leefbaar Pittem vonden elkaar tijdens hun gezamenlijke acties tegen de windmolenplannen van EDF Luminus. Op dat vlak is het ondertussen windstil, maar uit de band tussen beide verenigingen groeide het idee voor een nieuw initiatief. “Omdat er geen kerstmarkt is in Pittem, besloten we er zelf een te organiseren”, zeggen Lobke Ugille en Hendrik Reilhof. “Centraal komt een drankstandje, terwijl er rond veertien standjes komen van lokale handelaars met allerlei producten, van eten tot en met kledij en accessoires. Dat er tijdens deze eerste editie meteen zoveel interesse is, is een hele opsteker. Wie weet wordt dit het begin van een mooie kersttraditie in Pittem. De sfeer belooft alvast fantastisch te worden. Nu alleen nog hopen op zacht weer.”

De kersthappening vindt plaats op zondag 22 december aan het ontmoetingscentrum in de Eikeldreef en start om 14 uur. Meer info en een overzicht van de standhouders vind je op de Facebookpagina van Kersthappening Pittem.