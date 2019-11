Eendracht en Kunstijver deelt eretekens uit voor meest verdienstelijke muzikanten Sam Vanacker

13 november 2019

09u33 1 Pittem Koninklijke Fanfare ‘Eendracht en Kunstijver’ zette op het jaarlijkse Sint-Ceciliafeest haar meest verdienstelijke muzikanten in de kijker.

De uitreiking van de eretekens begon bij Dirk Defour. Dirk heeft 56 jaar dienst op de teller, maar kon vorig jaar niet bij de uitreiking zijn. Hij kwam in 1963 bij de fanfare als trommelaar en doet dit nu nog altijd, goed voor een smaragden ereteken. Vervolgens was Arne Min Jou aan de beurt. Hij kwam in 2004 de muzikale familie vervoegen op trombone, goed voor 15 jaar dienst en een kristallen ereteken. Een ivoren ereteken, 30 muzikale jaren dienst, was voor Marie-France Deman, trommelaar en ook echtgenote van de dirigent. Nog iets hoger heeft de fanfare twee muzikanten met 35 jaar dienst in de rangen, met name trompetspeler Tom De Cokere en hoornist Nico Monteyne. Zij kregen een parel ereteken.

Ereteken van Vlamo

De grootste onderscheidingen waren voor de Tieltse slagwerkers Johan Spiessens en André Heytens. Eerste in de rij met 55 jaar dienst is Johan Spiessens. De grootste onderscheiding van de avond was voor André Heytens, die sinds 1954 bij de fanfare speelt en dat 65 jaar later nog altijd met de dezelfde gedrevenheid doet. De platina muzikant kreeg het speciale ereteken van Vlamo opgespeld. Tot slot ging ook een speciaal woordje van dank naar dirigent Luc Dewitte en naar barman Chris De Marez.