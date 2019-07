Edith Eggermont geeft fakkel van kunstkring Ter Cauwe door aan Pol Decuyper Sam Vanacker

05 juli 2019

11u54 2 Pittem Aan de vooravond van de 41ste jaarlijkse julitentoonstelling van Kunstkring Ter Cauwe heeft Edith Eggermont beslist om de voorzittersfakkel door te geven aan Pol Decuyper (65). Niets minder dan het einde van een tijdperk, want meer dan veertig jaar was Edith het gezicht van de kunstkring.

Samen met collega-kunstenaars Irene Claerhout en Marianne Desmet en secretaris Linda Deschuyter is Edith Eggermont (74) een van de vier leden van de kunstkring die er eenenveertig jaar geleden ook al bij waren toen de kunstkring onder de doopvont gehouden werd. Door de jaren heen werd Edith het gezicht van de kunstkring. “Altijd heb ik het met mijn volle goesting gedaan”, zegt ze. “Maar de tijd is gekomen om het los te laten. Het is welletjes geweest. Ik ben er zeker van dat de kunstkring onder de vleugels van Pol in goede handen is. Anderzijds blijf ik uiteraard wel gewoon lid. En als er nood aan is, dan sta ik Pol uiteraard met raad en daad bij.”

Twee jaar geleden al werd ik voorzichtig aangesproken door Edith in verband met de opvolging. Toen heb ik categoriek geweigerd. Edith was Ten Cauwe en Ten Cauwe was Edith” Pol Decuyper

Pol is afkomstig van Menen en kwam tien jaar geleden in Pittem wonen. Nagenoeg meteen werd hij een bijzonder actief lid van de kunstkring. “Twee jaar geleden al werd ik voorzichtig aangesproken door Edith in verband met de opvolging. Toen heb ik categoriek geweigerd. Edith was Ten Cauwe en Ten Cauwe was Edith. Om die verantwoordelijkheid over te nemen was ik toen nog niet klaar. Vandaag ben ik dat wel. Ik wil verder gaan op hetzelfde elan als Edith, maar met een eigen accent. Zo heb ik tijdens mijn loopbaan als leerkracht heb ik geleerd dat delegeren belangrijk is en ik ben van plan om meer een wij-verhaal te maken van de kunstkring. Zo wil ik vaker met werkgroepen werken die elk hun eigen verantwoordelijkheden hebben binnen de kunstkring.”

Het eerste wapenfeit van de nieuwe voorzitter wordt de 41ste tentoonstelling in de Zaal Broeders Maristen tijdens het kermisweekend in Pittem. “Voor het eerst doen alle achttien onze leden mee aan de expo”, legt de kersverse voorzitter uit. “Nog nieuw is dat we voortaan telkens een of twee leden speciaal in de kijker gaan zetten tijdens die tentoonstelling. Dit keer zetten we de schijnwerpers op de schilderijen van Lindsay Samyn en op de metaalsculpturen van Marc Vanhecke.”

De toegang tot de expositie is helemaal gratis. Op zaterdag 13 juli kan men een kijkje gaan nemen van 14 tot 19 uur. Op zondag 14 juli is dit van 10 tot 12 uur en in de namiddag van 14 tot 19 uur. Ook op Zotte Maandag 15 juli is de tentoonstelling doorlopend open van 9 tot 21 uur.