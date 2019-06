Echtpaar wil samen uit het leven stappen: buren verhinderen familiedrama VHS

11 juni 2019

08u58 92 Pittem Een 75-jarige vrouw uit Pittem die zondagavond haar bewusteloze man naar buiten sleepte, met bedoeling hem in een waterput te gooien, is aangehouden op verdenking van moordpoging op haar man. De vrouw zou van plan geweest zijn samen met hem uit het leven te stappen. Een alerte buur sloeg echter alarm.

G. en B., een echtpaar dat lang aan het hoofd stond van een succesvol landbouwbedrijf in Pittem, dronken zondagnamiddag grote hoeveelheden sterke drank, met de bedoeling om samen uit het leven te stappen. Om die reden hadden ze al het deksel van de regenput in de tuin weggehaald én hun twee hondjes in het water gegooid. De dieren overleefden het niet. Toen de 74-jarige man het bewustzijn verloor, sleepte zijn één jaar oudere vrouw hem naar buiten, richting de waterput. Een echtpaar uit de buurt was daar echter getuige van en sloeg onmiddellijk alarm. De hulpdiensten konden nog op tijd ingrijpen. G. werd naar het ziekenhuis overgebracht. Hij verkeerde toen in kritieke toestand maar volgens het parket is het levensgevaar intussen geweken. B. werd opgepakt. Dinsdag besliste de onderzoeksrechter om de vrouw aan te houden op verdenking van moordpoging op haar man.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan terecht op het gratis nummer 1813 en www.zelfmoord1813.be.