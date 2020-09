Dubbele wissel bij gemeenteraadsleden NieuwPittemEgem Sam Vanacker

08 september 2020

08u43 0 Pittem De gemeenteraad van Pittem heeft er twee nieuwe gezichten bij. Nathalie Delmotte en Renzo Callant (beiden NPE) legden gisteren de eed af in handen van burgemeester Ivan Delaere (CD&V). De twee vervangen respectievelijk Jeroen Delmotte en Lionel Debever.

“Voor Lionel Debever, die tijdens de vorige gemeenteraadsverkiezingen nog 900 voorkeurstemmen haalde, bleek de combinatie van zijn taken als gemeenteraadslid en zijn professionele uitdaging als zaakvoerder van een bedrijf steeds moeilijker”, zegt fractieleider Christophe Vancoillie (NPE). “Vandaar dat hij besliste een stap terug te zetten en plaats te ruimen voor nieuwe jonge krachten. Jeroen Delmotte heeft dan weer concrete plannen om samen met zijn vriendin te verhuizen naar Tielt. Om een vlotte opvolging te verzekeren, werd dan ook beslist om de stap terug nu al te zetten, samen met Lionel.”

Jeroen draagt de fakkel over aan zijn zus Nathalie Delmotte, die tot voor kort in het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst (BCSD) zetelde. Ook Renzo Callant maakt de overstap van het BCSD naar de gemeenteraad. “We zijn ervan overtuigd dat zowel Nathalie als Renzo een absolute meerwaarde zullen betekenen namens NPE in de gemeenteraad. Beide kunnen reeds teren op hun ervaring in het BCSD en beide zijn ook reeds anderhalf jaar heel actief in onze fractievergaderingen”, besluit Vancoillie.

Nathalie Delmotte en Renzo Callant worden in het BCSD vervangen door Annabelle Vanhaecke en Kim Ver Eecke. Vanhaecke stond in 2018 op onze kieslijst van NPE,, maar Ver Eecke niet. “Kim is al een aantal jaar een actief N-VA lid. Ze neemt als het ware de taak over van Godfried Bovijn, die op de lijst stond en recht had op een mandaat binnen de gemeenteraad of het BCSD. Godfried besliste uiteindelijk om zijn plaats af te staan aan een partijgenote, namelijk Kim. In onderling overleg is beslist dat Kim haar eigen politieke koers mag varen binnen het BCSD, maar wel in samenspraak met de twee NPE-gemandateerden.”