Directie is niet van plan om bezoek toe te laten in wzc Sint-Remigius Sam Vanacker

16 april 2020

09u01 0 Pittem De Nationale Veiligheidsraad besliste woensdagavond dat rusthuisbewoners voortaan één vaste bezoeker mogen zien. Die opmerkelijke maatregel stuit op een golf van protest. Ook in Pittem is er onbegrip. Stijn Van Maele, de directeur van wzc Sint Remigius, is niet van plan om bezoek toe te laten.

Zorgnet-Icuro, dat ruim driehonderd vzw-rusthuizen in Vlaanderen overkoepelt, noemt de maatregel niets minder dan een kaakslag, terwijl burgemeester Hendrik Verkest van Wingene, dat met wzc Amphora een rusthuis heeft dat getroffen is door coronavirus, Francesco Vanderjeugd van Staden en de gemeente Hooglede al lieten weten geen bezoek te zullen toelaten. Ook de directie van wzc Sint-Remigius in Pittem laat nu van zich horen.

“Dit is nu al de tweede keer dat de regering beslist om Covid-19 makkelijker z’n weg naar de woonzorgcentra te laten vinden”, zegt Stijn Van Maele. “De eerste fout was de richtlijn die het agentschap zorg en gezondheid aan alle directies van woonzorgcentra bezorgde dat besmette patiënten uit ziekenhuis naar woonzorgcentra mogen worden gestuurd. De tweede fout is nu dat we familieleden zouden moeten toelaten om de bewoner te bezoeken. Met andere woorden: COVID19 mag opnieuw het woonzorgcentrum binnenkomen. Er is geen overschot van materiaal en wanneer we bezoek moeten toelaten, moeten we ook nog extra materiaal voorzien die we nodig hebben voor de veiligheid van ons personeel.”

Nog volgens Van Maele staat de nieuwe maatregel haaks op de eerdere maatregelen die ervoor zorgen dat het coronoavirus buiten de muren van de woonzorgcentra blijft. “Laat me duidelijk zijn. Dit kan niet gebeuren in woonzorgcentrum Sint-Remigius.”