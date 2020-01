Dieplader met pech verspert drukke Brugsesteenweg VHS

09 januari 2020

18u44 0

Een breuk aan een noodleiding van een dieplader heeft donderdagvoormiddag voor problemen gezorgd op de Brugsesteenweg in Pittem. Ter hoogte van het kruispunt met de Veldstraat stond daar een trekker met dieplader dwars over de N50. De combinatie was geladen met een zware breekhamer. Door de breuk verloor het voertuig hydraulische olie en kon het niet meer rijden. Dat leverde zware verkeershinder op de drukke Brugsesteenweg. De 30-jarige bestuurder zat met de handen in het haar. Toch werd de situatie vrij snel opgelost, in nog een anderhalf uur tijd. De N50 was een hele tijd afgesloten, tot het gevaarte weer weg was en de brandweer de rijweg had proper gemaakt.