Dienstregeling De Lijn aangepast door werken Egemstraat Sam Vanacker

01 september 2020

09u43 0 Pittem Door de wegenwerken in de Egemstraat is de halte van De Lijn op het Egemsdorpsplein tijdelijk niet bereikbaar. Om de schoolgaande jeugd alsnog te kunnen bedienen heeft h et gemeentebestuur met De Lijn een alternatieve regeling uitgewerkt voor de ritten op lijn 73. Om die regeling mogelijk te maken wordt er wisselend eenrichtingsverkeer ingevoerd in de Egemsebinnenweg.

Er is een tijdelijke halte voorzien in de Kasteeldreef net voor het kruispunt met de Egemsebinnenweg. De vaste halte ‘Egem Kruiske’ wordt dus gedurende deze periode opgeschoven richting Brugsesteenweg. ’s Morgens stopt de bus er voortaan om 7.15 uur en om 7.50 uur. Die bus op die lijn vertrekt 45 minuten voordien in Lichtervelde en komt dan een kwartiertje na het vertrek in Egem aan in Tielt. Opgelet: er is geen aansluiting richting Ardooie.

‘s Avonds zijn er twee ritten in omgekeerde richting. De bus vertrekt om 16.40 uur in Tielt en komt om 17 uur aan in Egem en om 17.31 uur in Lichtervelde. Deze rit is om 16.55 uur aan Pittem Koevoet en kan aansluiting geven aan de Lijn 80 richting Ardooie. De tweede rit volgt hetzelfde traject, maar dan 50 minuten later.

Op woensdagmiddag tenslotte rijdt de rit van 12.34 uur uit Tielt via Egem Kruiske, de rit is om 12.46 uur te Pittem Koevoet en om 12.50 uur te Egem Kruiske. Deze rit geeft geen aansluiting op lijn 80 uit Ardooie aangezien die pas om 12.54 uur te Pittem Koevoet aankomt.

Wisselend eenrichtingsverkeer

Om deze regeling mogelijk te maken wordt er wisselend éénrichtingsverkeer ingevoerd in de Egemsebinnenweg vanaf het kruispunt met de Egemsebinnenweg en de Egemstraat ter hoogte van huisnummer 118 (verzekeringskantoor KBC), tot aan het kruispunt met de Kasteeldreef. Tijdens weekdagen wordt tussen 18.30 en 11 uur éénrichting vanaf de Kasteeldreef naar de Egemstraat. Tussen 11 uur en 18.30 uur wordt in de omgekeerde richting gereden.