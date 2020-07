Dan toch groen licht voor kermissen in Pittem en Egem Sam Vanacker

08 juli 2020

18u53 0 Pittem Er komen deze zomer toch foorkramers naar Pittem en Egem. Een echte Zotte Maandag zit er niet in, maar de versoepelingen van de coronamaatregelen laten wel toe dat kermissen terug kunnen plaatsvinden, weliswaar onder voorwaarden.

De kermis in Pittem vindt plaats in een weekend - geen twee zoals gebruikelijk - van vrijdagavond 17 juli tot en met maandag 20 juli. In Egem is het feest op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Aangezien oorspronkelijk gemeld werd dat kermissen pas op 1 augustus weer zouden toegelaten worden, had het gemeentebestuur in april al besloten alle festiviteiten rond Zotte Maandag en de Godelievekermis te annuleren. Nu blijkt dat kermissen toch weer sinds 1 juli mogen georganiseerd worden, is het gemeentebestuur op die beslissing teruggekomen. “Heel snel vroegen foorreizigers om deze zomer toch nog aanwezig te kunnen zijn in Pittem en Egem”, zegt burgemeester Ivan Delaere (CD&V). “Bij het overleg werden ook de horeca-uitbaters rond de Markt in Pittem en het Feest- en Sportcomité Egem betrokken. Net als bij de wekelijkse markten hebben we ondertussen een veiligheids- en circulatieplan opgesteld.”

Met het toelaten van een light versie van deze kermissen hopen we toch nog wat sfeer te krijgen rond beide marktpleinen, alhoewel een echte kermis en Zotte Maandag door niets anders kunnen geëvenaard worden Burgemeester Ivan Delaere

Eenrichtingscircuit

“Het is belangrijk de veiligheidsrichtlijnen op te volgen. De bezoekers moeten een vast eenrichtingscircuit langs de attracties volgen. Een mondmasker wordt sterk aanbevolen op het circuit en de attracties. Met het toelaten van een light versie van deze kermissen hopen we toch nog wat sfeer te krijgen rond beide marktpleinen, hoewel een echte kermis en Zotte Maandag door niets anders kunnen geëvenaard worden.”

De kermis in Pittem vindt plaats van vrijdagavond 17 juli tot en met maandag 20 juli. Randactiviteiten zijn er niet. De kermis is open op vrijdag van 17 tot 1 uur, op zaterdag van 17 tot 1 uur, op zondag van 15 tot 1 uur en maandag de hele dag tot 1 uur.

De kermis in Egem vindt plaats op zaterdag 1 en zondag 2 augustus. Het Feest- en Sportcomité Egem staat in voor de organisatie. Bezoekers kunnen deelnemen aan een petanquetornooi. Inschrijven kan bij de leden van het Feest- en Sportcomité Egem.