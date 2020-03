Corona in Pittem: twee leerlingen van basisschool vermoedelijk besmet Sam Vanacker

09 maart 2020

16u28 90 Pittem Het coronavirus rukt steeds verder op, ook in onze regio. Na eerder Ingelmunster, Izegem, Het coronavirus rukt steeds verder op, ook in onze regio. Na eerder Ruiselede Roeselare en Oostnieuwkerke duikt het virus nu ook op in Pittem. Een vader en zijn twee kinderen die school lopen in basisschool Pit zouden vermoedelijk besmet zijn. Het gezin blijft voorlopig uit voorzorg thuis.

Bald Vandekerckhove, coördinerend directeur van scholengemeenschap Ferdinand Verbiest, waartoe ook basisschool Pit behoort, benadrukt dat het om een vermoedelijke besmetting gaat. “De vader van het gezin vertoont symptomen en ook zijn twee kinderen zijn mogelijk besmet, al is er nog geen test afgenomen die dat kan bevestigen. Maar we nemen uiteraard het zekere voor het onzekere. Uit voorzorg blijven de twee kinderen thuis van school. Reden tot paniek is er niet en de school blijft gewoon open. Wel roepen we iedereen op om extra alert te zijn de komende dagen. Als er kinderen op school symptomen zouden vertonen, zullen de ouders meteen worden ingelicht.”

Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) bevestigt het nieuws. “Paniek is niet aan de orde. De school heeft ondertussen overlegd met het gemeentebestuur, met het CLB en met het Agentschap Zorg en Gezondheid en respecteert alle voorzorgs- en hygiënemaatregelen om verdere besmetting te voorkomen. Er is geen reden om niet naar school te komen.”

