CD&V start inzamelactie voor laptops Valentijn Dumoulein

13 april 2020

19u12 0 Pittem Omdat het coronavirus nog niet helemaal bestreden is, lijkt het hoogst onwaarschijnlijk dat de lagere en middelbare scholen na de paasvakantie opnieuw de deuren zullen kunnen openen. Dat houdt in dat het onderwijs via digitale weg aan leerlingen aangeboden zal worden. Enkele lokale

“Niet alle kinderen en jongeren beschikken thuis over (meer dan) een goedwerkende laptop of pc. Sommigen hebben er helemaal geen in huis of moeten die delen met broer of zus. Iedereen heeft echter recht op onderwijs,” zeggen Natalie Delaere en Els Goeminne van CD&V Pittem-Egem en zelf werkzaam in het onderwijs. “Samen met de CD&V-afdelingen van Lichtervelde, Meulebeke, Tielt en Wingene ondersteunen we de actie van DigitalForYouth en roepen we bedrijven op om zo veel mogelijk laptops in te zamelen. Meer informatie en de vereisten waaraan de laptops moeten voldoen is te vinden op https://www.digitalforyouth.be.”

Er komt concreet één inzamelpunt per gemeente waar bedrijven en particulieren laptops kunnen afgeven.

• Pittem-Egem: Els Goeminne – 0473 29 08 34 en Nathalie Delaere - els.goeminne@gmail.com

• Lichtervelde: Steven Kindt – 0476 26 57 56 - kindt.steven@gmail.com

• Meulebeke: Anneke Dejonghe – 0478 23 71 25 - info@annekedejonghe.be

• Tielt: Klaas Carrette – 0473 83 62 26 - klaas.carette@belgacom.net

• Wingene: Geert Dedecker – 0478 26 37 40 - grt.dedecker@gmail.com