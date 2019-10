CD&V plant jaar na verkiezingen nieuwe Facebook Live met burgemeester Sam Vanacker

17 oktober 2019

13u30 0 Pittem Onder de noemer ‘Vraag het aan Ivan’ organiseert de CD&V van Pittem-Egem op 29 oktober een ‘Facebook Live’-sessie waarbij de burgemeester antwoorden geeft op vragen van inwoners. Het initiatief vormt een vervolg op een eerste livesessie van Ivan Delaere (CD&V) net voor de verkiezingen op 11 oktober vorig jaar.

“Ondertussen zijn we iets meer dan een jaar verder”, aldus CD&V Pittem-Egem. “Verschillende zaken op vlak van infrastructuurwerken en waterbeheersing zijn reeds in uitvoering, terwijl andere dossiers nog op de agenda staan. Zoals we vorig jaar al beloofd hadden geven we met CD&V straks iedereen terug de kans om terug vragen te stellen aan onze burgemeester. Alle thema’s zijn bespreekbaar.”

De sessie is op dinsdagavond 29 oktober tussen 20 uur en 20.30 uur live te volgen op de facebookpagina van CD&V Pittem-Egem. Vragen stellen kan de dag zelf in de comments of op voorhand via mail naar cdenvpittemegem@gmail.com.