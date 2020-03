CD&V Pittem-Egem lanceert online solidariteitscampagne #wijcorazon: “Om samen sterk te zijn in moeilijke tijden” Sam Vanacker

20 maart 2020

10u34 0 Pittem CD&V roept op tot solidariteit en positivisme in Pittem-Egem en lanceert een online campagne met een bijhorend symbooltje onder de noemer ‘Corazon’. “Zorgen voor jezelf en voor elkaar is waar het om gaat. We willen iedereen een hart onder de riem steken.”

“Meer dan ooit zullen we solidair moeten zijn. Enerzijds door anderen te helpen maar ook door thuis te blijven”, zeggen voorzitters Els Goeminne en Nathalie Delaere. “We zijn trots op de solidariteit die zich in de afgelopen dagen ontplooid heeft onder onze inwoners. Tal van mensen geven momenteel beroepsmatig of vrijwillig het beste van zichzelf. Om een positief verhaal te blijven brengen lanceren we het Corazon-symbool (‘corazon’ is Spaans voor ‘hart’ - nvdr.) als teken van solidariteit en positivisme. Het hart is een teken van solidariteit, van zorgen voor jezelf én voor elkaar, de zon duidt op warmte en leven. de zon als teken van warmte, van positief zijn én blijven.”

CD&V Pittem-Egem gaat het symbool gebruiken op sociale media, maar liet ook raamaffiches en kleurplaten maken. “We roepen iedereen op om dit symbool uit te hangen aan het raam, te delen via sociale media met de hashtag #wijcorazon of het door kinderen op de straat of de stoep te laten tekenen. Dit overstijgt meningen, overtuigingen of politieke voorkeur. Dit gaat om samen ervoor gaan. Om samen sterk te zijn in moeilijke tijden.”

Raamaffiches en kleurplaten zijn op de website van CD&V Pittem-Egem terug te vinden.