CD&V overweegt invoering van fietsstraten in Pittem en Egem Sam Vanacker

10 juli 2020

11u51 3 Pittem De werkgroep Veiligheid van CD&V Pittem-Egem heeft een actieplan klaar met twintig voorstellen waarmee de partij op korte termijn de verkeersveiligheid in de schoolomgevingen hoopt te verbeteren. Het meest opmerkelijke voorstel is de invoering van zes fietsstraten.

Concreet wil de werkgroep dat de zone 30 beter aangegeven wordt, dat er zebrapaden en fietssuggestiestroken bijkomen, dat parkeerplaatsen waar mogelijk aangepast worden en dat er veilige staproutes voor kinderen uitgestippeld worden naar de scholen in Egem en Pittem. “We geloven sterk in de troeven van fietsen en wandelen, maar onze inwoners zullen pas die alternatieven toepassen als we ervoor zorgen dat het veilig kan”, zegt Heidi Lievrouw van de werkgroep. “De twintig actiepunten die we voorstellen zijn relatief snel en goedkoop te realiseren.”

Het meest ingrijpende voorstel in het plan is de invoering van vijf fietsstraten in Pittem. Dat zijn straten waar de fiets de absolute voorrang heeft op de auto. In zo’n fietsstraat mogen fietsers in het midden van de weg rijden en mogen auto’s hen niet inhalen en is de snelheid beperkt tot dertig kilometer per uur. Volgens CD&V kunnen de Verbieststraat, Kerkstraat, Muyllestraat, Doelstraat en de Markt (bij een latere heraanleg) eventueel omgevormd worden tot fietsstraten. In Egem zou een deel van de Drogenbroodstraat in aanmerking kunnen komen.

Lievrouw overhandigde het actieplan donderdagavond aan burgemeester en partijgenoot Ivan Delaere (CD&V), die aangaf de voorstellen in elk geval zorgvuldig te overwegen. “De actiepunten liggen in lijn van wat onze enquetes bij de scholen eerder al opleverden”, reageert Delaere. “De voorstellen zullen doorgegeven worden aan het studiebureau die aan een nieuw mobiliteitsplan voor Pittem zal werken. Wat er al dan niet gerealiseerd wordt, zal later blijken.”