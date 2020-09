CD&V haalt Nathalie Muylle naar De Magneet voor gespreksavond Sam Vanacker

09 september 2020

09u30 0 Pittem De CD&V-afdeling van Pittem-Egem heeft minister Nathalie Muylle (CD&V) weten te strikken voor een gespreksavond over ondernemen op maandag 14 september in De Magneet.

Muylle zal er onder meer de gevolgen van de coronamaatregelen voor ondernemers bespreken, terwijl ze ook wil luisteren naar de zorgen en bekommernissen van Pittemse handelaars over de toekomst. “We zijn blij dat de minister op deze uitnodiging in ging. Het biedt onze ondernemers een unieke kans om als kleinere handelsgemeenschap hun vragen rechtstreeks aan de minister te stellen”, zeggen burgemeester Ivan Delaere en schepen van Middenstand & Lokale Economie Chris Marreel. “Ook de consumenten krijgen de kans om hun vragen voor te leggen aan de Minister en zijn dus ook van harte welkom.”

De gespreksavond start op maandag 14 september om 19.30 uur in De Magneet in de Egemstraat. Wie wil deelnemen, dient zich in te schrijven via https://pittem.cdenv.be/kalender/aan-tafel-met-nathalie/. Er wordt voor een veilige omgeving gezorgd om in gesprek met elkaar te treden.