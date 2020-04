Cateraar trakteert bewoners en personeel Sint-Remigius op 120 dessertjes Sam Vanacker

28 april 2020

17u23 0 Pittem Het Wingense cateringbedrijf Cachette heeft de bewoners en de personeelsleden van wzc Sint-Remigius in Pittem getrakteerd op een smakelijk geschenkje. Er werden dinsdagmiddag namelijk gratis 120 huisgemaakte tiramisu’s met verse aardbeien geleverd.

Thijs Gelaude en Chaelle Danneels van Cachette hadden vorige week al wzc Amphora in Wingene getrakteerd op dessertjes, maar ook met Sint-Remigius in Pittem heeft het cateringbedrijf een goeie band. Thijs is de kleinzoon van Hilda Vercampt, een van de bewoners van de assistentiewoningen naast het woonzorgcentrum. “Onze bewoners en medewerkers appreciëren dit mooie gebaar”, zegt directeur Stijn Van Maele. “Voor de bewoners is het iets waar ze kunnen van genieten tijdens de activiteit en voor de medewerkers is het een vorm van appreciatie voor het geleverde werk.”