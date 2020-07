Carl Couckuyt legt eed af als nieuw algemeen directeur op proef Sam Vanacker

14 juli 2020

12u30 2 Pittem Carl Couckuyt, tot voor kort milieu- en omgevingsambtenaar en bestuurssecretaris van Pittem, legde maandagavond de eed af als nieuw algemeen directeur op proef, met ingang vanaf 1 september. Hij volgt straks algemeen directeur Geert Mahieu op.

Geert Mahieu gaat op 1 januari 2021 met pensioen en tot dan kan Carl proeflopen in zijn nieuwe functie als hoofd van de gemeentelijke diensten. Begin volgend jaar staat hij er dan alleen voor. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) heeft er alvast alle vertrouwen in. “Uit de selectieproeven is gebleken dat Carl een meer dan volwaardige kandidaat is. Zijn jarenlange ervaring binnen de gemeente is uiteraard een grote troef. Zijn takenpakket zal er wat zwaarder op worden, maar met de voltallige gemeenteraad hebben we er alle vertrouwen in.”

Couckuyt dankte de burgemeester en de raad voor het vertrouwen. “Volgens de psychologische testen die ik tijdens de selectieproeven onderging ben ik een groen persoonlijkheidstype. Dat betekent dat ik iemand ben die overleg belangrijk vindt.”

Aangezien Couckuyt ook milieuambtenaar van de gemeente is, zal hij die functie voorlopig combineren met zijn nieuwe taken, tot er een nieuwe milieuambtenaar gevonden is. Eerder werd al een vacature gelanceerd, maar voorlopig werden nog geen kandidaten gevonden.