Cannabisplantage ontdekt in hoeve in Pittem, zeven personen gearresteerd Alexander Haezebrouck Hans Verbeke

02 mei 2020

17u33 64 Pittem In een hoeve langs de Posterijlaan in Pittem is een cannabisplantage ontdekt. De politie viel er vanmorgen binnen, ook het parket ging ter plaatse. Volgens het parket gaat het om een relatief grote plantage die ze ontdekt hebben. Zeven personen zijn ondertussen aangehouden.

De plantage werd ontdekt in een loods van hoeve De Posterie langs de Posterijlaan in Pittem. Hoe de plantage aan het licht kwam is voorlopig niet duidelijk. Volgens het parket gaat het om een relatief grote plantage. Om hoeveel plantjes het precies gaat en of en hoeveel er al werd geoogst moet het onderzoek nog uitwijzen. Hoeve De Posterie is een varkensboerderij dat varkensvlees rechtstreeks van op de boerderij verkoopt aan de particulier. Ze maakten zo deel uit van het project Korte Keten. Naar verluidt zou de hoeve een tijdje geleden in vieze papieren zijn beland, maar ging het onlangs plots toch opnieuw stukken beter. Op Facebook riep de hoeve onlangs nog op om in tijden van corona lokaal te kopen. Ze pakten ook uit met aperitiefboxen voor moederdag in samenwerking met nog drie andere Pittemse handelaars.