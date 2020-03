Burgemeester roept burgers in videoboodschap op in hun kot te blijven: “Te laks omgaan met regels kan catastrofale gevolgen hebben” Sam Vanacker

24 maart 2020

17u58 0 Pittem Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) heeft een videoboodschap de wereld in gestuurd waarin hij iedereen oproept om de voorgeschreven maatregelen strikt te volgen. De burgemeester schetst een somber beeld, maar eindigt met een boodschap van hoop.

“Hou afstand. Was de handen. Blijf in uw kot. Het lijkt streng, maar op dit moment is dit de enige juiste beslissing. Als we de regels niet volgen, dan zit de kans er in dat we in zowat elke familie een overledene moeten betreuren. Dat klinkt luguber, maar het is realiteit. De situatie in Italië geeft een goed beeld van wat er ons dan te wachten staat. ”

“Maar het is ook het moment om solidair te zijn. Onze bedrijven zijn getroffen, maar met wat creatiteit raken we door de crisis. Vrijwilligers zijn goud waard. Help mondmaskers helpen maken of zelfs het gras af te rijden bij de bejaarde buurman. Ondanks alle negatieve zaken hebben we nog heel veel om dankbaar voor te zijn. Laat die waardering en dankbaarheid ook blijken. Veel mensen verdienen een vriendelijk woord.”

“Tot slot moeten we volharden. U en ik en iedereen in onze omgeving heeft maar één kostbaar leven. Gebruik uw gezond verstand en hou het veilig. En hou de moed erin.”