Burgemeester en schepenen ontpoppen zich tot zeerovers tijdens kindercarnaval Sam Vanacker

28 februari 2020

17u40 1 Pittem Kinderen, begeleiders en ouders keken vrijdag hun ogen uit toen ze bij het jaarlijkse carnavalsfeest van de Gezinsbond in het gemeentehuis ontvangen werden door piraten. Zowel burgemeester Ivan Delaere als schepenen Paul Lambrecht en Annick Debonné hadden zich voor het eerst ook verkleed.

Voor het tiende jaar op rij organiseerde de Gezinsbond van Pittem vrijdag een kindercarnavalsfeest in de turnzaal van de basisschool. 73 verklede kinderen leefden zich er een hele namiddag uit en hielden er ook een verkiezing van Miss en Mister Carnaval. Die titels waren voor Madeleine Michels en Ides Schoonbaert. Na de feestnamiddag trok de kinderstoet onder begeleiding van de Pittemse fanfare door de regen naar het gemeentehuis, waar de kinderen door zeeroverskapitein Ivan Delaere ontvangen werden in de gemeenteraadszaal. De burgemeester nam zijn rol ernstig en begroette de kinderen met een luide ‘Ahoi maatjes’, waarna hij tijdens de speech verwees naar de Pittemse tegenhanger van carnaval. Sinds vorig jaar is er aan de vooravond van Zotte Maandag namelijk ook een kinderverkiezing van de ‘Zotte Treze’ en ‘Zotte Keirl’ van Pittem. Nadat ze samen een dansje opvoerden voor de piraten kregen de kinderen allemaal een lolly.