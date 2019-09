Bromfietser botst tegen auto: bestuurder tweewieler naar ziekenhuis VHS

26 september 2019

Langs de Wingensesteenweg in Egem gebeurde donderdagmorgen iets voor acht uur een ongeval. Een 16-jarige jongen uit Wingene reed daar met zijn bromfiets op het fietspad in de richting van Tielt, toen hij verrast werd door een voertuig dat gedeeltelijk stil stond op het fietspad. De automobilist, een 26-jarige man uit Ardooie, wilde de Egemveldweg inslaan maar moest tijdens dat manoeuvre noodgedwongen in de remmen om een voertuig door te laten dat de Wingensesteenweg wilde oprijden. De bestuurder van de bromfiets raakte lichtgewond, hij werd naar het ziekenhuis overgebracht.