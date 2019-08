Brandweer vist opgeschrikt schaap uit waterput LSI

26 augustus 2019

14u51

Bron: LSI 0 Pittem Opgeschrikt door de hond van de overburen is een schaap van Dirk Mingneau (67) uit Pittem maandag in de waterput van het landbouwbedrijf van zijn zoon gesukkeld. De brandweer hielp het dier met de ladderwagen uit het slijk. Een tweede schaap dat vermist was, werd een uur later verschrikt in de buurt teruggevonden.

Een buurman verwittigde Dirk rond 11 uur dat een hond zijn twee schaapjes rond de waterput in de Veldstraat in Pittem aan het opjagen was. Toen Dirk een kijkje ging nemen, zag hij een zwart schaap in het water zitten. Van het tweede, witte schaap was geen spoor meer. “Het zwarte schaap zat vast in het slijk. Daarom riep ik de hulp van de brandweer in”, legt Dirk uit.

Aanvankelijk vreesde hij dat het tweede schaap verdronken was, maar dat bleek een uur later niet het geval. “Bevend van de schrik vonden we het vijfhonderd meter verder terug in de velden”, besluit Dirk, die de schaapjes rond de waterput laat grazen om de groenzone rond de put wat proper te houden.

De jonge hond van de overburen die de schapen schrik had aangejaagd, verschalkte het afschriksysteem met elektrische schokken dat het baasje rond het erf had geïnstalleerd.