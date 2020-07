Brandweer ruimt mazoutspoor van kermisattractie VHS

13 juli 2020

20u15 0 Pittem Bij de opbouw van de Godelievekermis, op de Markt in Pittem, verloor één van de attracties een hoeveelheid mazout. De brandweer kwam tussen.

Het mazoutspoor strekte zich uit in de richting van de Kauwstraat. De blussers neutraliseerden de gelekte vloeistof. Maandag werden de kermiskramen opgesteld voor een feestperiode die er door het coronavirus anders uitziet dan vorige jaren. Het oliebollenkraam van de familie Booghs was afgelopen weekend al paraat maar de echte kermis begint komende vrijdag 17 juli Tot en met maandag 20 juli zijn alle kermisattracties aanwezig op de Markt van Pittem, weliswaar in een ietwat gewijzigde opstelling om alles coronaproof te laten verlopen. Alle randanimatie is geschrapt. Op Zotte Maandag is er geen jaarmarkt. Ook de reclame- en feeststoet waar ’s namiddags duizenden mensen op afkomen, rijdt niet uit.