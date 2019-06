Boerin (75) blijft “door medische redenen” weg uit raadkamer na moordpoging op haar man Siebe De Voogt

14 juni 2019

15u32 0 Pittem Een 75-jarige boerin uit Pittem blijft een maand langer in de cel voor poging tot moord op haar 74-jarige man. Dat heeft de raadkamer in Brugge beslist. Brigitte H. was zelf niet aanwezig op de zitting “door medische redenen”. Ze zou samen met haar man uit het leven hebben willen stappen.

Het waren buren van Georges B. (74) en Brigitte H. (75) die zondagavond een familiedrama konden voorkomen. Het koppel was ’s ochtends gaan aankloppen bij hun vrienden. “We komen afscheid nemen. Want vroeg of laat gaat er iets serieus gebeuren bij ons”, zouden ze hebben gezegd. De buren wisten dat het al langer niet goed ging met B. en H. De relatie met hun kinderen was verzuurd, nadat de verkoop van de boerderij afsprong en bijgevolg kregen de zeventigers hun kleinkinderen niet meer te zien. Hun vrienden probeerden zondagmorgen in te praten op hen en gingen ’s avonds voor de zekerheid nog eens een kijkje nemen. Ze zagen hoe Brigitte haar bewusteloze man door de tuin sleepte, in de richting van de waterput die openstond. Het koppel verwittigde de hulpdiensten die erger konden voorkomen.

De 75-jarige boerin verklaarde hoe ze samen met haar man twee flessen whisky had leeggedronken en daarna hun twee honden verdronken in de waterput. Toen Georges door de alcohol het bewustzijn verloor, wilde Brigitte hem in de put gooien en hem daarna achterna springen. Ze werd opgepakt door de politie en aangehouden door de onderzoeksrechter op verdenking van poging tot moord op haar man. Die verkeerde in kritieke toestand, maar is intussen buiten levensgevaar. Vrijdagmorgen verlengde de raadkamer de aanhouding van Brigitte H. met een maand. De vrouw was zelf niet aanwezig. De dokter had haar naar verluidt verboden af te zakken naar de zitting.

Wie vragen heeft over zelfdoding, kan anoniem contact opnemen met de Zelfmoordlijn op het gratis nummer 1813 of op www.zelfmoord1813.be.