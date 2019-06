Bijna 1 miljoen euro Vlaamse steun voor groenteverwerkend bedrijf DV Fresh VDI

28 juni 2019

13u05

Bron: VDI 0 Pittem De Vlaamse Regering kent op voorstel van Vlaams minister van Werk en Economie Philippe Muyters (N-VA) transformatiesteun van 951.913,90 euro toe aan DV Fresh in Pittem. Dit meldt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA).

DV Fresh is de grootste verwerker van verse groenten in Vlaanderen. “Er worden een 200-tal eindproducten aangeboden, gaande van bulkgroenten, salades en groentemengelingen in zakjes tot kant-en-klare maaltijdsalades”, aldus Bert Maertens.

Nieuwe hal

Met de transformatie wil DV Fresh nieuwe producten en productcombinaties aanbieden, en sneller en flexibeler kunnen inspelen op de mark- en consumententrend. Dat zou gebeuren in een nieuwe hal van circa 10.000 m² “Het bedrijf wil pure groenten aanbieden en de houdbaarheid van de groenten significant verhogen. Ook zullen kleinere individuele verpakkingen gemaakt worden om food waste tegen te gaan.Zowel op product- als procesniveau zullen er ningrijpende wijzigingen plaatsvinden. Zo worden de processen in een nieuwe innovatieve automatische productielijn gegoten.”

Door het transformatieproject wil DV Fresh zijn omzet met tien procent per jaar laten groeien. Het gaat om de grootste transformatie in de geschiedenis van het Pittemse bedrijf. De totale investering bedraagt ruim 13,6 miljoen euro. De Vlaamse regering ondersteunt de transformatie met 951.913,90 euro”, zo besluit Bert Maertens.