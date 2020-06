Bibliotheek breidt openingsuren uit Sam Vanacker

02 juni 2020

16u08 0 Pittem De bibliotheek van Pittem is sinds dinsdag opnieuw open, zij het onder enkele voorwaarden. Om het bezoek zo veel mogelijk te spreiden werden de openingsuren aangepast, terwijl de De bibliotheek van Pittem is sinds dinsdag opnieuw open, zij het onder enkele voorwaarden. Om het bezoek zo veel mogelijk te spreiden werden de openingsuren aangepast, terwijl de eerder gelanceerde afhaaldienst voorlopig ook behouden blijft.

Het aantal personen dat tegelijk binnen mag wordt beperkt en per gezin mag slechts één persoon binnen (met uitzondering van een ouder met kind). De bezoektijd wordt beperkt tot 20 minuten. Er wordt aangeraden om online de catalogus te raadplegen en thuis al een eerste keuze te maken. Om het bezoek zo veel mogelijk te spreiden is de bibliotheek uitzonderlijk tijdens de maand juni op weekdagen ook in de voormiddag open van 9 tot 12 uur. Wie liever een boekenpakket online reserveert kan nog steeds terecht op bibliotheek@pittem.be.

De uitleenpost in Egem werkt voorlopig uitsluitend met een afhaaldienst. Wie een pakket wil bestellen en ophalen in Egem kan mailen naar ruth.derycke@pittem.be.