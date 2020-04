Bib lanceert afhaaldienst Sam Vanacker

09 april 2020

15u21 2 Pittem De bibliotheek van Pittem start met een afhaaldienst. Ter plaatse tussen de boeken snuisteren zit er vanzelfsprekend voorlopig niet in, maar voortaan kan je via e-mail boeken bestellen en afhalen.

Op pittem.bibliotheek.be kun je de catalogus raadplegen en boeken, cd’s of dvd’s uitkiezen. Een digitaal reservatieformulier is in de maak, maar voorlopig kan je je keuze (maximum tien stuks) best doormailen naar bibliotheek@pittem.be, samen met het ontlenersnummer dat op de achterkant van je bibliotheekpas staat en het moment waarop je de boeken wil afhalen. De bibliotheek stuurt je dan een mailtje met bevestiging en een tijdstip. Tussen elk afhaalmoment zit een half uur, zodat iedereen veilig in en uit het gebouw kan. Teruggebrachte boeken worden ook ontsmet en 72 uur in quarantaine geplaatst.