Bib in ’t Park afgetrapt in Pittem Sam Vanacker

15 juli 2020

17u19 2 Pittem In het Broeders Maristenpark is woensdagnamiddag Bib in ’t Park van start gegaan, een mobiel pop-upbroertje van de bibliotheek van Pittem. De gratis pop-upbib zal bij mooi weer elke weekdag op post zijn, nog tot half augustus.

Het gaat om een klein zomers vakantieplekje in het groen, compleet met strandstoelen, een hangmat, kussens, kranten, tijdschriften, strips, leesboeken en wat spelletjes voor de kinderen. Het grasplein is ruim genoeg om tien kinderen samen met hun ouders of grootouders te verwelkomen. Drankjes worden niet geserveerd. Bib in ’t Park is op weekdagen telkens tussen 14 en 18 uur open, behalve op vrijdag en ook op maandag 20 en dinsdag 21 juli. Bij slecht weer wordt de pop-upbibliotheek niet opgezet.