Bib hervat normale werking en verkoopt weer oude boeken tegen zachte prijsjes Sam Vanacker

25 juni 2020

14u46 0 Pittem Vanaf maandag 29 juni schakelt de bibliotheek van Pittem weer over naar de normale openingsuren. Tegelijk wordt ook de traditionele zomerverkoop gelanceerd van oude boeken.

Niet alleen vallen de extra openingsuren die ’s ochtends tijdens de week werden ingevoerd weg, bezoekers kunnen ook weer kranten en tijdschriften ter plaatse lezen. Ook in Egem worden de openingsuren weer genormaliseerd. Daarmee wordt in grote mate teruggekeerd naar het systeem van voor de coronacrisis, maar in beide bibliotheken blijft de social distancing gelden en blijft het aantal toegelaten bezoekers beperkt.

Daarnaast kun je naar jaarlijkse gewoonte in de bibliotheek van Pittem in juli en augustus weer jeugd- en, volwassenenboeken, tijdschriften en strips kopen tegen zachte prijzen. Er worden boeken voor volwassenen en kinderen, tijdschriften, romans en informatieve boeken verkocht die de collectie verlaten hebben. Voor de boeken betaal je amper 0,50 euro, de tijdschriften gaan de deur uit voor 0,10 euro het stuk (per 10 stuks). De verkoop vindt plaats tijdens de gewone openingsuren van de bib.