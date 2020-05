Bewoonster van hoeve voorwaardelijk vrijgelaten na vondst cannabisplantage: zes anderen blijven vast Siebe De Voogt

08 mei 2020

17u05 0 Pittem In het onderzoek naar een cannabisplantage op een hoeve in Pittem heeft de Brugse raadkamer vrijdagmorgen bewoonster Nathalie M. (37) vrijgelaten onder voorwaarden. Haar man Christoff T. (40) blijft samen met vijf anderen een maand langer in de cel.

Speurders rolden vorige week zaterdag een professionele cannabisplantage op in een stal van Hoeve De Posterie in Pittem. In een professioneel ingerichte kweekplaats stonden meer dan duizend planten. Mogelijk vonden volgens het Brugse parket eerder al oogsten plaats.

Wellicht had het gerecht de bende achter de cannabisplantage al langer in het vizier. Afgelopen weekend werden immers meteen al zeven aanhouding verricht. Onder meer de bewoners/zaakvoerders van Hoeve De Posterie, Christoff T. (40) en z'n echtgenote Nathalie M. (37), vlogen achter de tralies. Samen met vijf anderen verscheen het koppel vrijdagmorgen voor de raadkamer in Brugge. Die verlengde de aanhouding van zes verdachten met een maand. Nathalie M. werd vrijgelaten onder voorwaarden. Het verdere onderzoek zal duidelijk moeten maken wat haar precies aandeel was in de zaak. Mogelijk had het koppel financiële problemen. De ondernemingsrechtbank verleende hun bedrijf eind vorig jaar immers al enkele maanden bescherming tegen schuldeisers.