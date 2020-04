Beweging.net vervangt viering Rerum Novarum door fietsfotozoektocht Sam Vanacker

23 april 2020

09u23 0 Pittem Door de coronacrisis heeft het nationale bestuur van Beweging.net besloten om alle activiteiten rond Rerum Novarum, het feest van de christelijke arbeidersorganisatie, te schrappen. Beweging.net Pittem-Egem komt echter met een alternatief.

“Het coronavirus heeft de wereld nog steeds in haar macht en de traditionele activiteiten rond Rerum Novarum zijn afgelast. Spijtig, want elk jaar betrekken we veel mensen bij de viering”, zegt Bart Bonte van Beweging.net. “Maar we hebben een gezond alternatief uitgewerkt. Onze jaarlijkse Smoefelfietstocht zullen we uitpijlen, zodat iedereen op eigen initiatief de fietstocht van ongeveer 25 kilometer kan afleggen. Om het spannend te maken, koppelen we er een fotozoektocht aan vast, met verloting van enkele leuke prijzen onder alle deelnemers.”

De fietstocht kan gratis worden afgelegd in de periode van 1 mei tot en met Pinkstermaandag 1 juni. De vragenlijst voor de fotozoektocht is vanaf 30 april te vinden op de facebookpagina van Beweging.net Pittem-Egem. Beweging.net vraagt wel uitdrukkelijk om alle maatregelen omtrent de coronacrisis te respecteren tijdens de tocht.