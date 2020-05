Beweging.net Pittem viert Rerum Novarum met applaus, fietstocht en bedankingsfilmpje Sam Vanacker

21 mei 2020

11u03 0 Pittem Vandaag is het Rerum Novarum, traditioneel dé hoogdag van de christelijke arbeidersorganisatie. Ondanks de coronacrisis liet Beweging.net Pittem dat feest niet onopgemerkt voorbij gaan. Woensdagavond verzamelde het kernbestuur in de Sint-Remigiusstraat voor een hartverwarmend applaus, terwijl er ook een filmpje gelanceerd werd.

Eerder besloot Beweging.net Pittem om de populaire jaarlijkse smoefelfietstocht te vervangen door een fotozoektocht, maar de alternatieve viering van Rerum Novarum gaat verder. Zo lanceerde Beweging.net een filmpje op sociale media om iedereen een hart onder de riem te steken en te bedanken. Dinsdagavond, aan de vooravond van de feestdag, verzamelde het kernbestuur in de Sint-Remigiusstraat, waar al sinds het begin van de lockdown elke avond geapplaudisseerd wordt voor de zorg.



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

“We zijn dankbaar voor de zorgverleners”, zegt Dominique Coopman van Beweging.net. “Maar we zijn ook nog altijd dankbaar voor de sociale zekerheid die elk jaar in de kijker gezet wordt op deze feestdag. Rerum Novarum staat voor solidariteit, hoop en dankbaarheid. In die zin kan het prima aan het applausmoment voor de zorg gekoppeld worden. De kern van beweging.net Pittem-Egem is een groep van sociaal geëngageerde mensen, maar daarbinnen een rijke variatie aan gezinssituaties en beroepen, maar ook mensen die – al of niet via hun werk of engagement - heel direct betrokken zijn bij de organisatie van de zorg en bij het uitrollen van de coronamaatregelen.”

De Sint-Remigiusstraat is een van de weinige straten in Pittem waar al elke avond door iedereen geklapt wordt. “Het is een heel mooie traditie geworden”, gaat Dominique verder. “Een applaus, een goeiendag en een babbeltje doen wonderen. We zijn dichter naar elkaar toe gegroeid in de straat. Er is gelukkig niemand ziek door het coronavirus. De meesten werken van thuis uit, er is een leerkracht, een verpleegkundige en ook een jong gezin met een dochtertje van een jaar. We hebben samen met de buren gezien hoe dat meisje alleen leerde alleen stappen. Allemaal kleine dingen die goud waard zijn en passen in de geest van Rerum Novarum. De geest van ontmoeting, verbinding en solidariteit. Het coronavirus is verschrikkelijk, maar het heeft de solidariteit overal wel een flinke boost gegeven. We hopen dat die solidariteit ook aanhoudt na de crisis. Het zou erg jammer zijn als dat op termijn terug wegvalt.”

Deelnemen aan de fietsfotozoektocht van Beweging.net kan nog tot 1 juni.