Bestuurder gewond na botsing met vrachtwagen Alexander Haezebrouck

16 februari 2020

08u41 0

Op het kruispunt van de N50 met de N37 in Pittem is zaterdag rond 6 uur een automobilist gewond geraakt na een botsing met een vrachtwagen. De 36-jarige bestuurder uit Meulebeke werd gewond afgevoerd naar het Sint-Andriesziekenhuis in Tielt. De 54-jarige vrachtwagenbestuurder uit Zedelgem bleef ongedeerd.