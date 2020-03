Belevenistafel in wzc Sint Remigius dankzij ter ziele gegaan Feest- en Sportcomité

Sam Vanacker

23 maart 2020

10u38 1 Pittem Over een gelukkige timing gesproken. Net voordat de quarantainemaatregelen in voege gingen werd in woon-en zorgcentrum Sint-Remigius in Pittem nog een gloednieuwe belevenistafel in gebruik genomen. Dat is een verplaatsbare elektronische tafel die de bewoners beleving en ontspanning biedt en die het geheugen stimuleert.

Het gaat om een investering van een kleine 10.000 euro, die deels betaald werd met de rest van de kas van het ter ziele gegane Feest-en Sportcomité Sint-Remi. Die vzw werd in mei 1975 opgericht en organiseerde activiteiten voor de bewoners. In 2016 werd een punt gezet achter de werking. Het geld van de vzw werd via het OCMW van Pittem in het wzc geïnvesteerd. Zo werden er eerder al televisietoestellen gekocht voor de gemeenschappelijke ruimtes en ook de verfraaiing van de tuin kon op centen rekenen. De laatste middelen van het Feest- en Sportcomité werden nu gebruikt om een deel te financieren van een belevenistafel.

De belevenistafel wordt ondertussen op alle afdelingen gebruikt, zowel door de ergo en animatie als door de zorgkundigen en verpleegkundigen. De officiële ingebruikname gebeurde in aanwezigheid van de vroegere bestuursleden van het Feest- en Sportcomité, met name Roger Pollet, Patrick Lefevre en Michel Karimjee, het vast bureau van het OCMW, de directeur van het WZC en de verantwoordelijken voor ergo en animatie.