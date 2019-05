Bejaarde fietser (80) dan toch bezweken aan hartaanval Hans Verbeke

23 mei 2019

18u21 2 Pittem In de Sint-Jozefskliniek is woensdagavond André Van Eyghen (80) uit Pittem bezweken aan de gevolgen van een hartaanval waardoor hij getroffen werd tijdens het fietsen. De vrijgezel wordt volgende week dinsdag begraven.

André Van Eyghen was op weg met zijn koersfiets toen hij woensdagnamiddag in de Meersstraat in Ingelmunster onwel werd en in de gracht terechtkwam. Bouwvakkers Joshua Baert (30) en Laurens Decoopman (27) zagen dat gebeuren en snelden te hulp. Samen met Marijke Lannoo (62) uit Hulste, die net op bezoek kwam bij haar zoon Bjorn die vlakbij woont, begonnen ze te reanimeren. Later namen de hulpdiensten over. Even was er nog hoop voor de Pittemnaar. Toen hij naar het ziekenhuis werd overgebracht, had hij weer een hartslag. Even later is hij dan toch overleden.

Fervent fietser

“André is eigenlijk nooit ziek geweest”, zegt zijn neef Rowan Van Haecke uit Pittem. “Mijn oom heeft altijd gewerkt als bouwvakker en bleef vrijgezel. Hij woonde al die jaren in bij zijn ouders in de Schuiferskapellestraat. Ook toen zijn moeder erg zorgbehoevend werd, bleef hij zijn verantwoordelijkheid nemen. Tot de laatste dag heeft hij voor haar gezorgd. De fiets was zijn passie. Hij trok er veel op uit met zijn tweewieler. Het is een troost dat hij gestorven is terwijl hij aan het fietsen was. Maar voor zij die achterblijven, komt dit heel onverwacht.” André Van Eyghen had drie zussen, waarvan alleen Rita nog leeft. De uitvaartplechtigheid vindt plaats op dinsdag 28 mei om 10.30 uur in de aula van uitvaartverzorger Viaene-Vinckier op de Pittemsesteenweg 39 in Tielt. Wie de overledene nog een laatste groet wil brengen, kan daar elke weekdag van 16.30 tot 19 uur en op zaterdag van 16 tot 18 uur terecht.