Basisschool PIT neemt gloednieuwe refter in gebruik op eerste schooldag Sam Vanacker

01 september 2020

17u12 0 Pittem De kinderen van basisschool PIT hebben tijdens de eerste schooldag van hun middagmaal genoten in een gloednieuwe refter. Het gaat om een compleet gerenoveerd gebouwtje dat voorheen toehoorde aan de zusters van het naastgelegen klooster.

Volgens directrice Kristien Goedgebuer kampte de school al langer met plaatsgebrek over de middag. “De school is de voorbije jaren flink gegroeid. Zo zitten we nu aan 401 kinderen, terwijl dat er vijf jaar geleden nog vijftig minder waren. Bovendien zijn er ook steeds meer kinderen die over de middag op school blijven, waardoor onze oude refter stilaan uit z’n voegen barstte, ook al werkten we met shifts en met lange zitbankjes. De nood aan extra ruimte was groot.”

Dat plaatsgebrek is nu van de baan dankzij de Zusters van Maria, die begin dit jaar een gebouwtje op de speelplaats in erfpacht gaven aan de school. “Vroeger gebruikten de zusters het voor vergadering of ze verhuurden het aan verenigingen, maar de laatste jaren werd het steeds minder gebruikt”, gaat Kristien verder. “We zijn in mei gestart met de verbouwingswerken en zondag was alles net op tijd af. Alles is vernieuwd, van de vloer tot het plafond. Zelfs de waterleidingen zijn aangepast zodat ze op het schoolcircuit zitten. De zaal is gevuld met mooie kleurrijke stoelen en mooi meegenomen is dat we ruimte ook polyvalent kunnen inzetten, zoals voor personeelsvergaderingen of dergelijke. Deze nieuwe refter is echt een meerwaarde voor de hele school.”

Geluksvogels

Voor Kristien, die ondertussen vijf jaar aan het hoofd van de school staat, was het een eerste september om nooit meer te vergeten. “Ik denk dat is voor iedereen spreek als ik zeg dat ik heel erg opgelucht ben dat we starten met een volle speelplaats en blije kinderen. Sinds deze morgen werken we trouwens verder op het schoolthema ‘Geluksvogels’, waar we voor corona ook al mee bezig waren. Deze morgen werden de kinderen ontvangen door drie juffen die verkleed waren in vogels, terwijl ik alle leerlingen op het hart gedrukt heb dat we eigenlijk allemaal geluksvogels zijn omdat het schooljaar op volle kracht is kunnen starten.”