Automobilist uit auto bevrijd na klap op kruispunt LSI

24 september 2019

16u23

Bron: LSI 1 Pittem Op het kruispunt van de Kauwstraat en de Muyllestraat in het centrum van Pittem is dinsdagmiddag een 26-jarige automobilist uit Pittem gewond geraakt bij een verkeersongeval. De brandweer knipte zijn Volkswagen Polo volledig stuk om hem behoedzaam te kunnen bevrijden.

Iets voor 14u greep een Citroën Jumper de Volkswagen Polo, die van rechts kwam en dus voorrang had, vol in de flank. De 20-jarige Gentse chauffeur van de bestelwagen was aan het kruispunt nochtans vertraagd maar gleed door het natte wegdek door toen hij toch moest remmen om voorrang te verlenen. De Pittemse twintiger achter het stuur van de Volkswagen klaagde vooral over pijn in de nek, rug en uitstralingspijnen naar de benen. Daarom nam de brandweer van de zone Midwest in samenspraak met de MUG-arts geen risico’s. Het evacueerde de man zo recht mogelijk uit de wagen maar daarom moesten het dak en de deuren er wel volledig aan geloven. Net als zijn 26-jarige vriendin die als passagier in de wagen zat, werd hij lichtgewond naar het ziekenhuis in Tielt overgebracht.