Automobilist rijdt verkeerslichten kapot, later nog een ongeval op zelfde kruispunt VHS

26 september 2019

19u46 1

Een 29-jarige Nederlandse bestuurder van een lichte vrachtwagen heeft donderdagmorgen brokken gemaakt op het kruispunt van de N37 en de Vijfstraat in Pittem. De man, die richting Ardooie reed, verloor de controle over zijn stuur en botste tegen twee verkeerslichten. De bestuurder bleef ongedeerd.

De defecte verkeerslichten speelden later op de voormiddag ook een rol bij een tweede ongeval op dezelfde plek. Een 65-jarige man uit Oudenaarde, die ook met zijn bestelwagen richting Ardooie reed, botste er in de linkerflank van een auto die uit de Tieltstraat kwam. De bestuurder van dat voertuig, een 75-jarige Tieltenaar, volgde zijn voorganger zonder stoppen en had vermoedelijk niet in de gaten dat de verkeerslichten defect waren. De man uit Tielt liep lichte verwondingen op en werd naar het Sint-Andriesziekenhuis overgebracht.