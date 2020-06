Automobilist botst aan kruispunt op stilstaande vrachtwagen VHS

23 juni 2020

19u55 0 Pittem Een Roemeense automobilist is dinsdagnamiddag als bij wonder ongedeerd gebleven bij een spectaculair ongeval op de weg tussen Ardooie en Tielt.

De man reed met zijn BMW richting Ardooie toen hij in Pittem niet of te laat merkte dat er vrachtwagen stilstond aan het rode licht. De BMW knalde met zijn rechtervoorkant tegen de linkerachterkant van de vrachtwagen. Dat gebeurde vlak voor het kruispunt van de Tieltstraat met de Ringlaan Robert De Paepe en de Vijfstraat. De klap was hard, maar de bestuurder bleef ongedeerd. Hij kon zelf uit zijn verhakkelde wagen stappen. Door het ongeval was er een tijdje hinder op de drukke verbindingsweg.