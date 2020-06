Automobilist belandt in zachte berm, knalt op duiker en slaat hoek van woning volledig weg Hans Verbeke

23 juni 2020

21u04 6 Pittem In de Meulebekestraat in Pittem is dinsdagnamiddag een spectaculair ongeval gebeurd. Een automobilist raakte er van de weg af en knalde met zijn Lexus in een woning. De man liep zware verwondingen op. De schade aan de woning is groot, maar het huis is toch nog bewoonbaar.



Een man uit Meulebeke reed met zijn Lexus richting Pittem. Even over de gemeentegrens liep het verkeerd. Tegen hoge snelheid belandde de man met zijn rechterwielen in de graskant. De stuurloze wagen knalde tegen een gemetselde duiker, werd in de lucht gekatapulteerd en landde vijf meter verder in de gevel van een woning. Het wrak bleef ondersteboven liggen. Bij aankomst van de brandweer was de man net uit zijn wagen geklauterd. Hij kreeg de eerste zorgen toegediend en werd daarna naar het ziekenhuis overgebracht.

Immense schade

In de woning van Chris Rosseel (56) en Annia Vandenborre (54) was niemand thuis. De bewoonster reageerde emotioneel toen ze thuis kwam en de schade zag. De hoek waar de voordeur en de inkom zich bevond, is helemaal vernield. Toch bleef de dragende structuur van het huis intact, waardoor het echtpaar er kan blijven wonen. Nadat de brandweer de brokstukken had opgeruimd, maakte ze het gat dicht met houten panelen.

Botsing geregistreerd

De botsing werd geregistreerd door de bewakingscamera aan de voorzijde van de woning. Die camera hangt er sinds enkele jaren, nadat inbrekers ervandoor gingen met zeventien waardevolle vinken van gepassioneerd kweker Chris Rosseel. In de Meulebekestraat gebeurden in het verleden al wel meer ongevallen. Er wordt op de rechte weg vaak te snel gereden. Daarom zijn er ook regelmatig snelheidscontroles. Burgemeester Ivan Delaere (CD&V) wil er graag flitscamera’s installeren, maar daar is de gemeente niet bevoegd voor.