Animal Rights hekelt verloting veulen voor 2,5 euro: “Dit getuigt van geen enkel respect naar het dier toe” Valentijn Dumoulein

15 augustus 2019

20u02

Bron: Valentijn Dumoulein 14 Pittem Het verloten van een veulen op een prijskamp van de Landelijke Rijvereniging in Pittem zet kwaad bloed bij de vzw Animal Rights. Dat is normaal bij wet verboden, maar het departement Dierenwelzijn stond een uitzondering toe. Animal Rights vindt het ethisch onverantwoord om het verbod te omzeilen en vindt het een slecht signaal om dieren cadeau te doen terwijl de asielen overvol zitten. Het dier ging uiteindelijk naar...een gepensioneerd paardenkweker.

In Pittem waren ze er donderdag al voor de 58ste keer aan toe: het verloten van een veulen als hoofdprijs van een loterij als slot van hun jaarlijkse prijskamp. Wie een lotje van 2,5 euro kocht, kon het veulentje Twilight winnen. Nochtans is het verloten van dieren volgens de wet verboden, maar de organisatie kreeg een uitzondering van het Agentschap Dierenwelzijn.

Specifieke voorwaarden

“Je moet niet tegen alles zijn”, reageert Vlaams minister van Dierenwelzijn Ben Weyts (N-VA). “Het is zo dat het in regel verboden is, maar 1 of 2 keer per jaar laten we een uitzondering toe. In dit geval gaat het om dierenvrienden die een veulen een nieuwe warme thuis willen geven.” De organisatie moet daarbij wel enkele specifieke voorwaarden naleven. “Zo moet de winnaar de keuze krijgen tussen het dier of een alternatieve prijs. Ook moet nagegaan worden of hij over de aangepaste faciliteiten beschikt om het dier te huisvesten en de nodige kennis heeft om het dier te verzorgen. De organisatie moet de winnaar indien nodig begeleiden op het gebied van voeding en verzorging van het veulen en hem nadien controlebezoeken brengen.”

“Slecht signaal”

De vzw Animal Rights is alvast niet te spreken over die omzeiling van het verbod. “Dieren zijn levende, voelende individuen die respect verdienen”, vertelt woordvoerster Els van Campenhout. “Het is respectloos om iemand tegen zijn of haar wil te verloten tegen welke prijs dan ook. De waarde van het veulen wordt herleid naar 2,5 euro. Dit getuigt van geen enkel respect naar het dier toe. Bovendien is het een slecht signaal om dieren cadeau te doen in tijden waarin ook erkende paardenasielen propvol zitten. In plaats van uitzonderingen op het verbod te maken zou er beter geïnvesteerd worden in campagnes om dieren te beschermen en de verkoop van dieren in te perken. Hier wordt veel te licht over gegaan. Het kabinet van de minister somt enkele voorwaarden op, maar er wordt niet gespecifieerd wanneer en wie dat zou uitvoeren. Dit is om vele redenen ethisch niet verantwoord. Door deze uitzondering toe te staan, wordt er misschien een nieuw probleem geschept.”

Organisator Johan Lannoo snapt de commotie niet. “De kritiek die we hierop krijgen komt van mensen die geen voeling met de agrarische sector hebben”, zegt hij. “Bovendien wordt ons evenement bezocht door liefhebbers die al jaren met paarden bezig zijn en liefde voor hun vak hebben. We volgen uiteraard op waar dat dier eventueel terecht komt en dat het een goede huisvesting krijgt. Heeft een winnaar dat niet, dan kan die een alternatieve prijs krijgen.”

Gepensioneerd paardenkweker

Gisterenavond bleek dat alvast niet nodig. Het winnende lot ging uiteindelijk naar Gabriël Desimpel, een gepensioneerd paardenkweker uit Lendelede. ‘Ik heb jarenlang voor paarden gezorgd en heb er thuis nu nog drie”, zegt hij. “Dit veulentje is een welkome aanvulling en zal een goede thuis krijgen. Ik begrijp die heisa dan ook niet. Integendeel, onze zoon is een paar jaar geleden gestorven en ik ben er zeker van dat hij er vanuit de hemel voor gezorgd heeft dat wij vandaag dit lotje wonnen. Dit paard zal goed terecht komen.”

De extra aandacht voor de loterij bezorgde de organisatie gisteren niet alleen kopzorgen. Op het eind van de dag bleken er 120 loterijticketjes meer verkocht dan vorig jaar.