Amokmaker die politie met de dood bedreigde voorwaardelijk vrijgelaten door de raadkamer Siebe De Voogt

22 januari 2020

08u55 0 Pittem De man die eind vorig jaar in Pittem werd ingerekend door de speciale eenheden na een familiale ruzie, is door de Brugse raadkamer voorwaardelijk vrijgelaten. Het parket tekende geen beroep aan tegen de vrijlating.

Thomas V. kreeg het op maandagmorgen 9 december aan de stok met een van zijn zonen in hun woning op de Brugsesteenweg. Buren hoorden om 3 uur ’s nachts luid geroep en slaande deuren. De politie kwam in de voormiddag langs, maar dat werkte bij V. als een rode lap op een stier. De man uitte doodsbedreigingen tegenover de politie, waarop de speciale eenheden van de federale politie ter plaatse werden geroepen. Uiteindelijk kon een indrukwekkende politiemacht Thomas V. al na vijf minuten uit de woning halen. De man werd door de onderzoeksrechter aangehouden. De raadkamer in Brugge besloot de Pittemnaar vorige maand voorwaardelijk vrij te laten, maar het parket tekende beroep aan tegen die beslissing. Nu deed het dat niet, waardoor V. op vrije voeten is. Later zal hij zich wel nog voor de correctionele rechtbank moeten verantwoorden.