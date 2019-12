Amokmaker die politie bedreigde met de dood, is aangehouden VHS

10 december 2019

17u46 3 Pittem De onderzoeksrechter in Brugge heeft Thomas V. (42) uit Pittem aangehouden. De man bedreigde maandagmorgen de politie met de dood toen die tussenkwam bij zware familiale moeilijkheden in zijn woning.

Al van 3 uur was het hommeles in de rijwoning van Thomas V. op de Brugsesteenweg in Pittem. De man en een van zijn zonen waren hevig aan het ruziën. Toen de politie tussenkwam, keerde de vader zich tegen de inspecteurs. Hij bedreigde hen met de dood. De politie, die al vaker moest tussenkomen in de woning, nam geen risico en riep de hulp in van de gespecialiseerde eenheden van de federale politie. Die drongen de woning binnen, maar moesten uiteindelijk weinig doen. Na veelvuldig contact had Thomas V. zich al overgegeven. De man wordt verdacht van doodsbedreigingen tegenover de politie. Hij verschijnt vrijdag voor de raadkamer, die over zijn verdere aanhouding moet beslissen.